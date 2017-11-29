Беккер подал в суд на своего бывшего агента

Шестикратный победитель турниров “Большого шлема”, олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, 22 ноября отметивший 50-летний юбилей, подал в суд на своего бывшего агента Сашу Ринне с требованием выплатить ему около $ 84 тыс., сообщает Die Welt.

Беккер сообщил, что Ринне устно договаривался с ним об участии в рекламных акциях с 2013 по 2017 год, но так и не заплатил за это положенного гонорара.

Дело будет рассмотрено в суде 19 января 2018 года. Ожидается, что Борис лично будет присутствовать на слушании.