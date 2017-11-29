Паничи: в жизни Джоковича теперь есть не только теннис, но семья и дети

Фитнес-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Марко Паничи, который ранее работал со Светланой Кузнецовой и Фабио Фоньини, намерен помочь сербу в 2018 году вернуться к лучшей физической форме.

«С самого начала сотрудничества Новак обозначил чётко свои требования: всё моё внимание должно быть сосредоточено только на нём. Джокович — исключительный человек и обладает очень высоким интеллектом.

Он всегда хочет быть в курсе того, почему мы делаем то или иное упражнение. Он хочет знать и понимать, что и зачем он делает. Он многое знает о возможностях человеческого тела. Получиться ли вновь сделать Джоковича непобедимым? Это серьёзный вызов.

Новак меняется, взрослеет. В его жизни теперь есть не только теннис, но семья и дети. Так бывает с каждым», — цитирует Паничи Tennis World USA.