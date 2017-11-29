Фоньини: если стану 1-й ракеткой мира, итальянцы всё равно будут недовольны

Итальянский теннисист Фабио Фоньини в четвёртый раз за последние пять лет завершил сезон в топ-30 рейтинга ATP, но итальянские болельщики недовольны.

«Я уже привык, что критика всегда звучит громче похвалы. Например, в Италии болеют за или против конкретного игрока, а не за весь итальянский теннис. Если в один прекрасный день я стану первой ракеткой мира, итальянцы будут недовольны — они захотят, чтобы я вышел на нулевую строчку.

Говорят, календарь АТР перенасыщен? Это сложный момент. Мне кажется, если посреди сезона сделать паузу недели на две, а весь Кубок Дэвиса провести за неделю, это будет хорошо для всех. Но при этом есть игроки, которые жалуются на переизбыток матчей, а потом играют выставочные турниры по всему миру. Такие люди меня не волнуют», — цитирует Фоньини Tennis World USA.