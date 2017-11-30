Кузнецова точно не сыграет на Australian Open — 2018

Россиянка Светлана Кузнецова точно не выступит на Australian Open — 2018, сообщает «твиттер» WTA Scores.



Сомнения в участии в первом в сезоне турнире «Большого шлема» Кузнецова, которая доигрывала сезон — 2017 с травмой левой кисти, высказывала уже несколько дней назад. В Мельбурне она потеряет очки за четвёртый раунд. Отметим, что с момента начала выступлений на «мэйджорах» Светлана ни разу не пропускала именно Australian Open, сыграв там 16 раз подряд.



Также под вопросом выступление действующей чемпионки — американки Серены Уильямс и швейцарки Тими Бачински.

Кузнецова, скорее всего, пропустит Australian Open — 2018