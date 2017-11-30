Сборная Франции возглавила рейтинг Кубка Дэвиса, Россия — 19-я

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Победитель соревнований 2017 года сборная Франции поднялся на первую строчку, финалист — команда Бельгии — на третью. Австралийцы стали шестыми, сербы — седьмыми, итальянцы — девятыми, а американцы — десятыми. Сборная России сохранила за собой 19-ю строчку.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных

1 (2). Франция — 30 218,75.

2 (1). Аргентина — 22 201,25.

3 (4). Бельгия — 19695.

4 (2). Великобритания — 19 480,94.

5 (5). Хорватия — 12 698,76.

6 (7). Австралия — 10 387,50.

7 (8). Сербия — 8812,50.

8 (6). Швейцария — 8162,50.

9 (10). Италия — 6470,63.

10 (11). США — 4312,50.

…

19 (19). Россия — 2185.