Бельтц: уверен, что мы с Векич можем добиться отличных результатов

Бывший тренер немки Анжелики Кербер Торбен Бельтц прокомментировал начало сотрудничества с представительницей Хорватии Донной Векич.

«Я очень рад возможности поработать с Донной. У неё большой потенциал. Я уверен, что вместе мы можем добиться отличных результатов», — приводит слова Бельтца официальный сайт тура.

Работая с Торбеном, Анжелика Кербер выиграла Australian Open — 2016 и Открытый чемпионат США — 2016, а также стала первой ракеткой мира. 2017 год Векич завершит на 54-й строчке рейтинга WTA.