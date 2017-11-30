Противостояние Надаля и Димитрова вошло в пятёрку лучших по итогам сезона

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие противостояния прошедшего сезона.

Четвёртой была отмечена серия встреч испанца Рафаэля Надаля и представителя Болгарии Григора Димитрова. В 2017 году соперники встречались три раза. Уроженец Манакора в этих играх не потерпел ни одного поражения.

Надаль оказался сильнее в полуфиналах Открытого чемпионата Австралии (6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4) и турнира в Пекине (6:3, 4:6, 6:1), а также в четвертьфинале соревнований в Шанхае (6:4, 6:7 (4:7), 6:3).