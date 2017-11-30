Куреши посетил Руанду и Уганду в рамках работы своего благотворительного фонда

Пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши в рамках работы своего благотворительного фонда Stop War — Start Tennis совершил шестидневное турне по Руанде и Уганде, сообщает официальный сайт тура. Теннисист провёл мастер-классы для детей из бедных семей.

Также Куреши оценил результаты проектов, организованных ранее в Африке, и удостоверился в том, что все средства расходуются по назначению.

«Я хочу больше внимания уделять работе своего фонда и лично посещать объекты, а не только собирать средства. Я хочу устанавливать отношения с людьми, которые смогут помочь реализовать наши цели», — сказал Куреши.