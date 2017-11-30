Хингис: успехи Федерера и Вавринки разбаловали швейцарцев

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 13-кратная — в парном, 7-кратная — в миксте 37-летняя швейцарская теннисистка Мартина Хингис, объявившая о завершении карьеры, оценила нынешний уровень швейцарского тенниса.

«Успехи Федерера и Вавринки разбаловали швейцарцев. Но и в женском теннисе у нас есть сильные игроки. Белинда Бенчич и Тимя Бачински просто великолепны.

Что касается меня, то я готова к новому этапу своей жизни. Многие говорят мне, что лучшее только начинается. Сейчас мне точно не скучно», — приводит слова Хингис Blick.