Ферреро: Зверева очень рано стали хвалить, иногда он не мог с этим справиться

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро поделился впечатлениями от начала сотрудничества с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Опыт, полученный Сашей на Итоговом чемпионате, пойдёт ему на пользу. Он начинает понимать, как стоит вести себя по ходу таких турниров. Это важно для его роста.

Это был очень важный год для Саши. Его очень рано стали восхвалять, и иногда он не мог с этим справиться. Одна из моих задач — помогать ему сохранять спокойствие, когда дела складываются не в его пользу. Со временем в этом плане он станет сильнее, но я стараюсь ускорить этот процесс», — цитирует Ферреро официальный сайт тура чемпионов.