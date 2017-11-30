Надаль в 16 лет не считал грунт любимым покрытием и мечтал выиграть Уимблдон

Испанские журналисты обнаружили интервью нынешней первой ракетки мира Рафаэля Надаля, когда ему было 16 лет. Уроженец Манакора в то время не считал грунт своим любимым покрытием и мечтал выиграть Уимблдон.

«Я скорее предпочитаю хардовое покрытие в зале и траву грунту. Но и грунтовое покрытие мне тоже нравится. Моя самая большая мечта — выиграть Уимблдон, но для этого нужно упорно трудиться», — сказал Надаль.

Надаль выиграл Уимблдон в 2008 и 2010 годах.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Жозе Моргадо.