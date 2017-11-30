WTA с 2018 года отменит сроки по возвращению на корт теннисисток, ставших мамами

Портал Tennis Life сообщил о нововведениях в правилах, которые будут применяться в WTA-туре с 2018 года. В частности, все турниры WTA, включая соревнования «Большого шлема», но за исключением турниров Premier Mandatory, смогут предоставлять «уайлд-кард тoп-20» теннисисткам, не входящим в двадцатку рейтинга WTA.

До сезона 2017 года такие приглашения могли предоставлять лишь турниры WTA International.

Как и в ATP, будут введены строгие правила отсчёта времени между розыгрышами. Если теннисистка не сумела выполнить подачу в течение 20 секунд (после ранее полученного предупреждения), то она теряет первую подачу. Если же «правило 20 секунд» нарушит принимающая, то её соперница получит дополнительное очко.

Также WTA изменил пункт регламента о возвращении теннисисток в тур после рождения детей. Ранее, в отличие от игроков, получивших травмы или заболевших, теннисистки, ставшие мамами, обязательно должны были сыграть на турнире на протяжении года после рождения ребёнка. С 2018 года временных рамок по возвращению на корт после родов не будет.