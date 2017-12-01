Оже-Альяссим: хочу попасть в основу US Open и завершить сезон в топ-100

17-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, занимающий 159-е место в рейтинге АТР, рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Я хотел бы сыграть в основе на всех турнирах серии „Большого шлема“. Но сейчас все мысли направлены на квалификацию Открытого чемпионата Австралии. Я хотел бы напрямую попасть в число участников US Open и завершить год в топ-100. Уверен, что если продолжу работать в правильном направлении, то мне это будет по силам», — приводит слова Оже-Альяссима Metro Canada.

В настоящее время Оже-Альяссим тренируется вместе со швейцарцем Роджером Федерером в Дубае.