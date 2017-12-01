Победа Лучич-Барони над Плишковой на AO заняла 2-е место в списке сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Второе место заняла победа представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

В полуфинале стартового турнира «Большого шлема» 2017 года уроженка Дортмунда проиграла американской теннисистке Серене Уильямс — 2:6, 1:6.

В рейтинге WTA Мирьяна располагается на 32-й строчке, Каролина — на четвёртой.