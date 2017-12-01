Йоханна Конта получила награду Ассоциации теннисных журналистов Великобритании (Lawn Tennis Writers’ Association), сообщает официальный сайт WTA. Она была признана лучшим игроком года в стране.

В 2017 году уроженка Сиднея стала победительницей турниров в Сиднее и Майами, дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на четвёртую строчку рейтинга WTA.

Йоханна Конта стала первой действующей теннисисткой, получившей награду «Игрок года» от LTWA с 2010 года. Семь лет назад этой чести удостоилась Елена Балтача.