Штепанек: работа с Джоковичем — это новое и увлекательное испытание для меня

Чех Радек Штепанек прокомментировал информацию о начале сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Для меня большая честь войти в команду Новака. Это новое и увлекательное испытание для меня. Я с нетерпением жду его. Я верю в то, что мы в команде сможем помочь Новаку достичь его целей. Как многолетний друг Джоковича верю, что наша дружба и схожие взгляды найдут отражение на корте. Мы ещё насладимся памятными моментами вместе», — цитирует Штепанека официальный сайт Джоковича.