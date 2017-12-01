Бывшая 9-я ракетка мира Сричапхан стал отцом

Экс-девятая ракетка мира Парадорн Сричапхан из Таиланда в своём «инстаграме» сообщил, что стал отцом. Он был вынужден завершить теннисную карьеру в 2010 году из-за травмы запястья, а в 2013-м принял решение стать профессиональным гольфистом.

Фото доступно в «инстаграме» Парадорна Сричапхана.

38-летний Сричапхан, выигравший пять турниров серии АТР, в последний раз выходил на корт в 2007 году. В 2010 году он попал в аварию на мотоцикле, последствиями которой стали переломы обеих рук и травма колена.