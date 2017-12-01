Нисикори: знаю, что пропустил полгода, но всё же надеюсь вернуться в топ-5

22-я ракетка мира японец Кей Нисикори рассказал о восстановлении после травмы запястья, из-за которой он досрочно завершил сезон-2017.

«Не могу сказать, когда восстановлюсь на 100%. Я стараюсь не торопить этот процесс. Ставлю перед собой цель сыграть на турнире в Брисбене в январе, но могу вернуться и в феврале или даже в марте.

Я хочу вернуться на корт в своей лучшей форме, чтобы претендовать на победу на турнирах серии «Мастерс-1000» и в соревнованиях «Большого шлема». Надеюсь, в следующем сезоне я стану психологически сильнее и буду голоден до побед.

Я знаю, что пропустил полгода, но всё же надеюсь вернуться в топ-5. Знаю, что мне это по силам», — цитирует Нисикори The Japan Times.