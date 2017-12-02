Вавринка: хочу сыграть в Австралии, даже если не буду здоров на сто процентов

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал о своём восстановлении после операций на колене.

«Уже больше года, с прошлогоднего турнира в Базеле, у меня были проблемы с коленом. Единственное, о чём я жалею — что не взял паузу ещё перед травяной частью сезона, во время которой ситауция усугубилась. Сейчас главное для меня — восстановиться после двух перенесённых операций.



Я упорно работал над физической подготовкой в последнюю неделю, но с теннисной точки зрения пока отстаю. Моя цель — сыграть на Australian Open, даже если не буду здоров на 100 процентов. Период, когда пришлось передвигаться на костылях, был тяжёлым, но пауза позволила мне отдохнуть психологически после многих лет, когда я играл на пределе. Тем не менее, в последних пяти месяцах ничего хорошего не было», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.