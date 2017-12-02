За месяц до старта турнира в Брисбене его директор ушёл в отставку

Джефф Куинлан, бывший директором турнира в Брисбене в 2017 году, покинул этот пост за месяц до старта новых соревнований. Об этом сообщает Tennis World USA.



Отмечается, что уход Куинлана в отставку связан с личными причинами. Вместо него директором соревнований, стартующих ещё в этом году, 31 декабря, станет Кэмерон Пирсон. Кэмерон вернётся на пост, на котором его сменил как раз Куинлан. Под его руководством Брисбен пройдёт в десятый раз.

Ранее сообщалось, что в женском турнире сыграют двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанкаГарбинье Мугуруса, представительница Чехии Каролина Плишкова, чемпионка US Open американка Слоан Стивенс, британка Йоханна Конта и австралийка Эшли Барти.



В мужских соревнованиях примут участие британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, канадец Милош Раонич, австралиец Ник Кирьос, болгарин Григор Димитров и японец Кей Нисикори.