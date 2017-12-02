Тим и Карреньо-Буста опередят Джоковича в списке сеяных на турнире в Дохе

Первой ракеткой турнира в Дохе (Катар) станет австриец Доминик Тим. Это стало известно после публикации полного заявочного листа соревнований.



Вторым сеяным будет испанец Пабло Карреньо-Буста, а серб Новак Джокович получит лишь третий номер посева. Также в число сеяных войдут обладатели Кубка Дэвиса — 2017 французы Жо-Вильфрид Цонга и Ришар Гаске, чех Томаш Бердых, испанец Альберт Рамос-Виньолас и серб Филип Краинович.



Из россиян в основную сетку турнира прошлиАндрей Рублёв и Евгений Донской. Андрей Кузнецов значится в альтернативном списке под 11-м номером и, скорее всего, сможет попасть только в квалификацию.