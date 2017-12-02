Дель Потро, Сок, Рублёв и Хачанов выступят на соревнованиях в Окленде

Был опубликован список заявок на турнир в Окленде (Новая Зеландия) — одно из двух соревнований, предшествующих Australian Open. Первым сеяным станет недавний дебютант Итогового чемпионата ATP американец Джек Сок. Также в посев войдут его соотечественники Сэм Куэрри и Джон Иснер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, испанец Роберто Баутиста-Агут, уругваец Пабло Куэвас, испанец Давид Феррер и россиянин Андрей Рублёв.



Помимо Рублёва, здесь сыграет Карен Хачанов. Может попасть в основную сетку и Даниил Медведев — он занимает третье место в альтернативном списке. При этом два места в сетке отдано под SE — приглашения для игроков, не проходящих в основу по рейтингу, но добравшихся как минимум до полуфинала на одном из турниров предыдущей недели. Если таковых не окажется или они предпочтут участие в другом турнире, эти места автоматически займут теннисисты из альтернативного списка.