Первая ракетка мира, 16-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль принял участие в благотворительном турнире по гольфу Olazábal & Nadal, который в пятый раз состоялся в гольф-клубе Пула недалеко от Мальорки. Команда Рафаэля победила в третий раз кряду.

В рамках акции удалось привлечь около $ 600 тыс., которые будут направлены в том числе в благотворительный фонд Рафаэля Надаля и поступят в 18 школ по всей Испании, специализирующихся на обучении детей с психическими расстройствами.