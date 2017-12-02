Федерер: всегда весело отдыхать с Вавринкой и Люти

19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, с кем любит устраивать совместные вечеринки.

«Всегда весело отдыхать со Стэном Вавринкой или с Северином Люти. Про остальных игроков я не могу точно сказать, потому что чаще встречаюсь с ними на теннисном корте или в раздевалках, нежели на танцполе.

Испытывал ли я похмелье. Самое сильное было после победы на US Open 2005. То утро было совсем невесёлым. Но уже в четверг я вновь чувствовал себя нормально", — приводит слова Федерера Coop Zeitung.