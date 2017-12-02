Дорошина выиграла соревнования в Индии

Россиянка Ольга Дорошина (2) стала победительницей турнира категории ITF в Индоре (Индия) с призовым фондом $ 15 тыс. В финале 23-летняя москвичка, занимающая 439-е место в рейтинге WТА, переиграла Ану Веселинович (3) из Черногории со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Ольга на пути к титулу не уступила ни одного сета.

За успех российская теннисистка получит 12 очков, что позволит ей подняться на 433-ю позицию. Напомним, максимальным достижением Ольги Дорошиной в рейтинге на данный момент является 293-е место.