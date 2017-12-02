Федерер: по поводу Олимпиады-2020 пока ничего не загадываю

Швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о том, планирует ли он играть в Кубке Дэвиса. Ему нужно принять участие в трёх встречах, чтобы быть допущенным к участию в Олимпиаде 2020 года в Токио.



«Официально я не завершал карьеру в Кубке Дэвиса. Тем не менее на нынешнем отрезке моей карьеры крайне маловероятно, что я буду играть в этом турнире. Честно говоря, Олимпиаду в Токио в качестве цели я перед собой тоже не ставил.



Мне было обидно пропустить Рио-2016, но это не трагедия. Я дважды был знаменосцем, завоевал золотую и серебряную медали Олимпиады. Думаю, у меня немало замечательных достижений на Олимпийских играх. На 2020 год я пока не загадываю», — приводит слова Федерера Tennis World USA.