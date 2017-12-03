С. Уильямс и Шарапова исполнят камео в спин-оффе «Друзей Оушена»

В спин-оффе известной трилогии «Друзей Оушена», число которых в разных частях варьируется от одиннадцати до тринадцати, появятся американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова. Об этом сообщает Tennis World USA.



Обе сыграют незначительные роли — так называемые камео. Это роли, исполняемые не профессиональными актёрами, а людьми, известными по своей деятельности в других сферах. Как правило, они играют самих себя.



Спин-офф носит название «Ocean's eight», или «Восемь подруг мисс Оушен». Премьера фильма запланирована на июнь 2018 года. Главные роли исполнили Сандра Буллок, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие знаменитости.