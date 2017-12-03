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Сафин вышел в финал ветеранского турнира в Лондоне, где сыграет с Ферреро

Теннис

Россиянин Марат Сафин в матче традиционного ветеранского турнира в лондонском «Альберт-Холле» переиграл британца Грега Руседски со счётом 6:3, 3:6, [10:7]. Этот успех гарантировал двукратному победителю турниров серии «Большого шлема», экс первой ракетке мира выйти в финал соревнований. Накануне Марат оказался сильнее бельгийца Ксавье Малисса.

За титул Сафин поспорит с испанцем Хуаном-Карлосом Ферреро, одолевшим француза Фабриса Санторо со счётом 6:4, 6:3. Решающий поединок пройдёт сегодня, 3 декабря.

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