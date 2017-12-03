Серена Уильямс наняла нового спарринг-партнёра

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс наняла в свою команду спарринг-партнёра Жермера Дженкинса. 27-летний теннисист завершил карьеру летом 2017 года. Он дошёл до финала одного челленджера и выиграл восемь соревнований серии «фьючерс». Наивысшей позицией Жермера была 190-я строчка, на которой он располагался в 2015 году.

Интересно, что старший брат Жермера Жермейн Дженкинс в 2017 году работал в качестве спарринг-партнёра старшей сестры Серены Винус Уильямс.