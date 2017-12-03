Азаренко рассталась с фитнес-тренером Резазаде

Фитнес-тренер Ашкон Резазаде объявил о прекращении сотрудничества с двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» белоруской Викторий Азаренко.

«Из-за текущих обстоятельств мы с Викой решили прекратить совместную работу. Хочу поблагодарить Вику за эту потрясающую возможность. Я очень рад видеть её на корте, сражающейся на крупнейших турнирах. Желаю ей всего самого лучшего», — написал Резазаде на своей странице в сети «Твиттер».

Ранее стало известно, что Виктория рассталась с тренером Майклом Джойсом. Летом Азаренко в обращении к болельщикам рассказала о разногласиях с отцом своего сына Лео Маккигом, который решил в судебном порядке запретить Виктории вывозить ребёнка из США.