В США прошла свадьба Джона Иснера

1 декабря в США состоялась свадьба 17-й ракетки мира американца Джона Иснера и его избранницы Мэдисон Маккинли, которая взяла фамилию супруга. На торжественной церемонии в том числе присутствовали друзья Джона Сэм Куэрри и Стив Джонсон.

В этом году Джон одержал 38 побед при 22 поражениях и до последнего претендовал на попадание в число участников Итогового чемпионата АТР в Лондоне. 32-летний Иснер начнёт сезон на соревнованиях в Окленде, где побеждал в 2010 и 2014 году.

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