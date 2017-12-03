Димитров сыграет на турнире в Софии, где является действующим чемпионом

Болгарин Григор Димитров, победивший в сезоне-2017 на четырёх турнирах, в следующем году вернётся на домашние соревнования в Софии, где завоевал один из этих четырёх титулов. Напомним, что в августе Григор впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс», а в ноябре, дебютировав на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, стал чемпионом, выиграв все пять матчей и заработав таким образом 1500 рейтинговых очков.



Благодаря этим успехам Димитров поднялся на третью строчку, впервые завершив сезон в топ-5. Тем не менее он приедет на домашний турнир категории ATP 250, проходящий через неделю после завершения Australian Open на харде в зале.



«То, что Григор вернётся в Софию и постарается защитить свой титул, фантастические новости. Зрители в Софии великолепны. В прошлом году, выиграв турнир, Григор упал на колени и поцеловал корт на глазах у всех фанатов. Это был великолепный момент, роскошное выражение поддержки болгарским зрителям, которые так сильно его поддерживали», — приводит слова директора турнира Пола Макнами Ubitennis.