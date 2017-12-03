Шварцман: когда начинал играть в теннис, мама продавала браслеты на турнирах

Аргентинец Диего Шварцман рассказал, как пробивался в теннис.



«В 80-х у моей семьи были серьёзные финансовые проблемы. Им было нелегко растить меня и моих братьев. Когда я начал играть в теннис, мама продавала браслеты на турнирах, чтобы были деньги на оплату моих поездок. Мы жили очень бедно, а теперь стали семьёй крепкого среднего класса. Я благодарен моим родителям и братьям.



В теннисе я предпочитаю держаться команды и игрового стиля, который успешно помогал мне в прошлом. В сезоне-2016 я вошёл в топ-50, завоевал свой первый титул. Помню, что здорово провёл вторую половину сезона, одержал несколько побед над высокорейтинговыми игроками. Это придало мне уверенности на 2017 год. В этом сезоне я выступал стабильно и был силён психологически», — приводит слова Шварцмана La Nacion.