Сафин в двух сетах проиграл Ферреро в финале ветеранского турнира в Лондоне

Россиянин Марат Сафин уступил испанцу Хуан-Карлосу Ферреро в финале традиционного ветеранского турнира в лондонском «Альберт-Холле» — 3:6, 4:6. На групповом этапе соревнований Марат победил британца Грега Руседски и бельгийца Ксавье Малисса.



И Сафин, и Ферреро были первыми ракетками мира в одиночном разряде и выигрывали турниры «Большого шлема». Хуан-Карлос победил на «Ролан Гаррос» — 2003, а Марат — на US Open — 2000 и Australian Open — 2005.



В парном разряде чемпионами стали Мансур Бахрами и Марк Филиппуссис, победившие Микаэля Пернфорса и Патрика Рафтера.

Послематчевую фотографию Сафина и Ферреро можно посмотреть в «твиттере» соревнований.