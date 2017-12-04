Надаль посетил турнир по гольфу с участием Тайгера Вудса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, выигравший в этом году свои 15-й и 16-й турниры «Большого шлема», был в числе зрителей на турнире по гольфу «Hero World Challenge». На этом соревновании в PGA-тур вернулся легендарный 41-летний американец Тайгер Вудс, не выступавший на официальных турнирах с февраля этого года.



За свою карьеру Вудс выиграл 14 «мэйджоров», уступая лишь Джеку Никлаусу с 18 победами. По общему количеству титулов (79) он также занимает второе место, отставая от Сэма Снида на три турнира. На первой строчке рейтинга Тайгер провёл 683 недели — больше, чем любой другой гольфист за всю историю. При этом последний «мэйджор» Вудс выиграл в 2008 году, а в 2014 и 2015 годах перенёс две операции на спине.

Посмотреть на Рафаэля Надаля у гольф-поля можно в «твиттере» PGA-тура.