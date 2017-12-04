Сафин: слишком много бегал в предыдущие дни, так что был не в идеальной форме

Россиянин Марат Сафин, уступивший испанцу Хуан-Карлосу Ферреро в финале ветеранского турнира в лондонском «Альберт-Холле» со счётом 3:6, 4:6, поделился своими ощущениями после этого матча.



«Это был третий игровой день подряд, так что пришлось нелегко. Я слишком много бегал в предыдущие дни, так что подошёл к финалу не совсем в идеальном состоянии. К тому же Хуан-Карлос был в хорошей, очень хорошей форме. Он привык играть каждый день, и у него здорово летела подача», — цитирует Сафина официальный сайт тура.