Санторо: бывает, что мы устаём к концу недели, но Руседски и я сыграли неплохо

Француз Фабрис Санторо, который должен был играть с бельгийцем Ксавье Малиссом в матче за третье место на традиционном ветеранском турнире в лондонском «Альберт-Холле», но вместо этого встретился с заменившим травмированного Малисса британцем Грегом Руседски, прокомментировал поединок.



«Здесь была отличная атмосфера, как и всегда. Матч прошёл на достаточно хорошем уровне. Бывает, что к концу недели мы устаём, но, думаю, Грег и я показали неплохой теннис», — приводит слова Санторо официальный сайт тура.