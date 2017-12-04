Победа Остапенко над Халеп в финале «РГ» признана главной сенсацией года

Официальный сайт WTA определил главную сенсацию года. Первое место присуждено победе представительницы Латвии Елены Остапенко над румынкой Симоной Халеп в финале Открытого чемпионата Франции со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

20-летняя уроженка Риги стала первой за 84 года несеянной теннисисткой, выигравшей «Ролан Гаррос». В 1933 году такое достижение покорилось британке Маргарет Скривен.

В 2017 году Елена также стала победительницей турнира в Сеуле.

В рейтинге WTA Остапенко располагается на седьмой строчке, Халеп — на первой.