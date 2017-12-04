Ван Синью и Квон Сон У стали обладателями «уайлд-кард» на Australian Open

16-летняя китайская теннисистка Ван Синью стала обладательницей «уайлд-кард» на первый турнир «Большого шлема» 2018 года — Открытый чемпионат Австралии. В финале азиатско-тихоокеанского плей-офф она в трёх партиях одолела представительницу Папуа Новой Гвинеи Эбигейл Тере-Аписах со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

В финале мужского отборочного турнира представитель Южной Кореи Квон Сон У в двух партиях обыграл китайца Ли Чжэ со счётом 6:1, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 15 по 28 января 2018 года.