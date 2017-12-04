Стосур: после победы над Агнешкой я почувствовала, что ещё способна на многое

33-летняя австралийка Саманта Стосур призналась, что победа над Агнешкой Радваньской из Польши на турнире в Гонконге со счётом 3:6, 6:4, 6:0 придаёт ей уверенности перед следующим сезоном.

«Этот матч выделяется, потому что именно тогда я почувствовала, что вновь набрала форму, которая была до травмы руки. Этот успех придал мне уверенности. Да, сезон закончился после следующего матча, но я почувствовала, что ещё способна на многое.

Я вернулась домой и тренировалась пару недель. Я не хотела отдыхать ещё один месяц после столь долгого перерыва из-за травмы.

Я ощущаю свежесть. Впереди ещё пять недель тренировок, так что у меня достаточно времени на подготовку к турниру в Брисбене», — цитирует Стосур Fox Sports Australia.