Млакар стал новым капитаном сборной Словении в Кубке Дэвиса

Новым капитаном сборной Словении в Кубке Дэвиса станет Миха Млакар, сообщает Tennis Tour Talk. На этом посту он сменит Блажа Трупея, который возглавлял команду на протяжении 12 лет.

«Наша цель — попасть в группу I. Если вся команда будет хорошо готова и никаких травм не случится, то у нас хорошие шансы выполнить задачу», — сказал новый наставник

В первом раунде второй группы дивизиона «Европа—Африка» сборная Словении в феврале сразится с поляками. Помощником Млакара станет брат Аляжа Бедене Андраж Бедене.