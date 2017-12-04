С. Уильямс вышла на корт в благотворительной акции для фонда имени её сестры

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, в сентябре ставшая мамой, в минувшие выходные вернулась на корт для участия в благотворительном мероприятии фонда The Yetunde Price Resource Center, который был назван в честь сестры Серены и Винус Уильямс Йетунды Прайс, убитой в 2003 году. Центр специализируется на помощи семьям, пострадавшим от насилия.

Фото Серены Уильямс опубликовал её супруг Алексис Оганян в своём «инстаграме». Ожидается, что бывшая первая ракетка мира вернётся на корт в начале 2018 года.