Директор турнира в Акапулько: мы прибережём «уайлд-кард» для Джоковича

Директор турнира в Акапулько Рауль Сурутуса оценил шансы на участие в турнире серба Новака Джоковича, который в 2017 году получил «уайлд-кард» на эти соревнования.

«По ситуации с Новаком мы не знаем ничего. Мы прибережём «уайлд-кард» для него. Он пока вообще ничего не сказал о своём расписании, так что нам остаётся лишь ждать. Он уезжал из Мексики счастливым. Думаю, он также будет счастлив вернуться сюда.

Всегда важно привлекать игроков такого уровня. Однако люди думают, что пригласить того же Надаля легко, но это не так. А приглашение Федерера — наша недостигнутая цель. Надеюсь, он однажды всё же сыграет у нас», — цитирует Сурутусу El Sol Tijuana.