Сборная Беларуси примет немок в матче КФ-2018 в минской «Чижовка-Арене»

Сборная Беларуси примет команду Германии в стартовом раунде Кубка Федерации 2018 года на «Чижовка-Арене» в Минске. Игры пройдут 10-11 февраля на хардовом покрытии, сообщает официальный сайт соревнований.

В завершившемся сезоне сборная Беларуси трижды играла на этой арене и в итоге дошла до финала Кубка Федерации, где проиграла команде США со счётом 2-3.

Сборные Беларуси и Германии ранее в Кубке Федерации не встречались. Немки сыграют с командой Беларуси под руководством нового капитана — Йенса Герлаха, который сменил на этом посту Барбару Риттнер.