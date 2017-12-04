С. Уильямс попросила мотивировать её на возвращение к тренировкам

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая через месяц планирует вернуться на корт после рождения дочери, попросила мотивации у фанатов, чтобы приступить к тренировкам.

«Доброе утро всем! Я застряла в постели. Пытаюсь приступить к тренировкам. Помогите любым мотивирующим словом», — написала Серена на своей странице в «Твиттере».

Поклонники закидали теннисистку ответами. В качестве главной мотивации называется соперничество с вернувшейся на корт россиянкой Марией Шараповой и возможность поставить рекорд на турнирах «Большого шлема».