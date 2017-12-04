Джейми Маррей побывал на базе «Манчестер Юнайтед»

Экс первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей, брат Энди Маррея, побывал на базе «Манчестер Юнайтед». Джейми является болельщиком «красных дьяволов». Он сфотографировался со Златаном Ибрагимовичем, а Крис Смоллинг в своём «твиттере» в шутку предложил угадать исход теннисного матча между ним и Марреем против Эшли Янга и Ромелу Лукаку.



«Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков в 15 турах, идёт вторым в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на 8 очков. Завтра, 5 декабря, «МЮ» дома сыграет с московским ЦСКА в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов-2017/18. Если ЦСКА наберёт очки в этом матче, у «армейцев» будет шанс выйти в плей-офф.