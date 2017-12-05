Шаповалов признан лучшим теннисистом года в Канаде

Канадец Денис Шаповалов стал лучшим теннисистом 2017 года в Канаде по версии издания Tennis Connected. В этом сезоне 18-летний игрок стал самым юным игроком в топ-100, завершив год на 51-й строчке. Также Шаповалов получил награды «Самый прогрессирующий теннисист года» и «Лучший теннисист года в одиночном разряде». Даниэль Нестор был признан лучшим теннисистом в парном разряде, а Феликс Оже-Альяссим — лучшим юниором.



По ходу этого сезона Шаповалов поднялся на 200 мест, пройдя с уровня «челленджеров» на уровень турниров ATP. Его звёздным месяцем стал август, когда он сенсационно вышел в полуфинал домашнего «Мастерса» в Монреале, обыграв по пути испанца Рафаэля Надаля, а затем добрался до четвёртого раунда US Open.



«Это был год, полный сюрпризов, и я очень рад завершить его получением таких наград. Мне очень приятно быть признанным лучшим теннисистом года в Канаде. Я благодарен за возможность представлять страну в ATP туре и в Кубке Дэвиса. Всё это было бы невозможно без любви и поддержки моей семьи, тренеров, менеджеров и канадских теннисных фанатов», — приводит слова Шаповалова Tennis Connected.