Надаля назвали лучшим спортсменом Испании за всю историю

Испанец Рафаэль Надаль, в четвёртый раз завершивший сезон на первой строчке рейтинг-листа, был назван лучшим спортсменом за всю историю Испании по версии AS.



За свою карьеру Надаль завоевал 75 титулов ATP, 16 из которых пришлись на турниры «Большого шлема». Он стал первым теннисистом, 10 раз выигравшим один и тот же турнир — Монте-Карло, Барселону и «Ролан Гаррос». Кроме того, Рафаэль является двукратным олимпийским чемпионом и четырёхкратным обладателем Кубка Дэвиса.



Среди женщин лучшей стала пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 на 200 метров баттерфляем, завоевавшая также две серебряные и одну бронзовую медали Олимпиад.