Гаске в 2018 году будут тренировать Санторо и Туласн

Француз Ришар Гаске, ставший обладателем Кубка Дэвиса — 2017, в новом сезоне продолжит работать со своим соотечественником Фабрисом Санторо, завершившим игровую карьеру в начале 2010 года. Санторо был известен прежде всего своим выдающимся чувством мяча, за которое получил прозвище «Волшебник», и необычным стилем игры. Также в команду Гаске войдёт другой бывший французский теннисист — Тьерри Туласн. Об этом сообщает Tennis.com.



Ранее с Гаске работали Тьерри Шампьон и Серхи Бругера, но теперь у обоих будет другая работа. Шампьона назначили одним из директоров Федерации тенниса Франции, а Бругера стал новым капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса.