Скьявоне: вдохновлённая Роджером, Сереной, Винус, я подам заявку на участие в AO

37-летняя итальянка Франческа Скьявоне сообщила, что приступила к подготовке к новому сезону и готова сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

«Я начинаю подготовку к новому сезону с огромным удовольствием, страстью и мотивацией. Это правда, что с возрастом уже не приходится мечтать о многом. Но, вдохновлённая Роджером, Сереной, Винус и тем удовольствием, которое мне приносит спорт, я сегодня же подам заявку на участие в Australian Open и вновь буду тренироваться. Надеюсь, моё сердце и тело сработаются. Счастливого 2018 года», — написала Скьявоне в своём «инстаграме».